L'ex allenatore in seconda della Juventus, Roberto Baronio, dopo le polemiche per un tweet di ieri, nel post Fiorentina-Juventus, fa marcia indietro:



"“buongiorno”, mi sveglio, apro Twitter e vedo un sacco di commenti offensivi, di scerno ecc nei miei confronti, per cosa? per una faccina che VOI avete interpretato a livello “sportivo”… chi mi segue su altri social sa che a casa sto conoscendo una “situazione”. che mai avrei voluto conoscere purtroppo, ma questa è la vita è là si affronta…. a voi dico, non interpretate, ma magari chiedete, e non sfogatevi con le cattiverie, perchè già ce ne sono troppe, e anche più importanti di una mia “semplice” faccina!".