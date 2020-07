Roberto Baronio potrebbe essere il vice di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus Under 23 la prossima stagione ma il diretto interessato non vuole commentare le voci sulla prossima stagione:​ "Non voglio rispondere - ha dichiarato ad IamNaples -, perché non c’è nulla in questo momento. E’ soltanto una voce uscita in questo periodo". Intanto l'Under 23 si gioca i quarti di finale dei play-off di Serie C lunedì sera sul campo della Carrarese.