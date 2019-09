Marco Baroni, ex allenatore di Frosinone e Benevento, ha parlato ai microfoni Radio Bruno Toscana della partita della Juventus contro la Fiorentina, di sabato scorso al Franchi. Il tecnico ha speso parole d'elogio verso il collega Vincenzo Montella, per come ha bloccato i Campioni d'Italia: "C’è molto di buono da prendere dalla gara di sabato, la partita è stata preparata bene. La Fiorentina ha messo a disagio la Juventus che non ha mai battuto un angolo. Non so quante altre volte è successo. C’è molto di viola, quindi complimenti a Montella"