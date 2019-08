Marco Baroni, ex allenatore della Juventus Primavera, ha parlato del prossimo campionato ai microfoni di Radio Sportiva: "Quest'anno sarà un campionato più aperto nella lotta allo scudetto, secondo me è cambiato qualcosa. L'Inter sta facendo molto bene, può fare altri colpi importanti. Icardi? Può far comodo a tante squadre. Leggo che potrebbe finire alla Juventus, stiamo parlando di un finalizzatore straordinario. Dopo questa situazione sarà più arrabbiato, forse più forte. Chiesa? Non vedo soluzioni diverse ora rispetto alla sua permanenza a Firenze. La proprietà viola non può permettersi di perderlo".