Baroni, allenatore ormai ex del Lecce, parla così di, nel mirino anche della Juventus: "Ragazzo giovane, ma è un uomo che ha valori professionali e umani importanti. Chi avrà la possibilità di portarlo via, se il direttore lo vorrà lasciar partire, farà un grande investimento perché è giovane, ha margini di miglioramento incredibili, che solo lui può conoscere. Ho avuto la fortuna di allenarlo, ci siamo sentiti, gli ho detto di rimanere umile e di andare avanti forte come sa fare". Lo riporta TMW.