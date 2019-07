Marco Baroni, ex allenatore della Juventus Primavera, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva in vista del prossimo campionato: "Tutte le squadre stanno cercando di operare al meglio sul mercato, non è facile. La Juventus fino a questo momento ha fatto veramente molto bene con dei colpi importanti, mentre l'Inter la segue perché la voglia di Conte e di tutto l'ambiente è molto alta. Sicuramente l'allenatore salentino dopo un anno in cui è stato fuori potrà tirare fuori qualcosa di importante anche se ci sono i nodi relativi a Icardi e Nainggolan da sciogliere: si tratta di due questioni che un po' potrebbero bloccare qualche nuovo ingresso".