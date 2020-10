Marco Baroni, allenatore di esperienza tra Serie A e B, ha un passato anche nella Primavera della Juventus. E dei colori bianconeri ha parlato in collegamento con Sky Sport, in particolare per quanto riguarda il possibile impiego immediato di Federico Chiesa al ritorno dalla Nazionale: "Chiesa titolare subito è molto probabile, non vedo una Juventus in difficoltà, anzi per molti sarà un’occasione importante. Parliamo di un giocatore importante, ci sono i presupposti per provare le cose indispensabili nell’ultimo allenamento prima della partita". Anche se bisogna vedere, data la positività di McKennie, come Pirlo potrà preparare il match di sabato sera.