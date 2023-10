Le parole dia Dazn:LA PARTITA - "Dispiace per i ragazzi, peccato perchè sarebbe bastato alzarsi un po' e portare pressione. C'era da uscire fuori forte, non abbiamo difeso bene, ma la prestazione attenta, compatta. Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi abbiamo pagato un po'. Hanno fatto più falli loro di noi e non deve succedere, dobbiamo essere aggressivi e non dobbiamo perdere questa caratteristica. Per loro era una partita importante, si vede e l'hanno espressa al meglio. Noi bene al primo tempo, a fine partita potevamo portare pressione più alta".