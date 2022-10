Al termine del match tra Lecce e Juve, l'allenatore dei pugliesi Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN.SULLA GARA - 'Nel secondo tempo abbiamo subito l'avversario. Ci siamo rilassati e abbiamo commesso troppi errori, nel dare palloni centralmente e abbiamo subito molte ripartenze. Oltre alla prestazione serve anche un pò di buona sorte e questa è mancata. La squadra ha giocato bene, ha fatto una buona gara sotto tutti i punti di vista, poi è chiaro che quando giochi contro la Juve puoi subire in determinati momenti del match. Dobbiamo ringraziare il nostro pubblico perchè ci sostiene sempre. Leggevamo male il momento della transizione, andavamo sempre in verticale anche quando c'erano gli spazi per cambiare fronte da una parte all'altra. Davanti dobbiamo fare qualcosina di più, la ricerca nel lavoro quotidiano è questa.SU STREFEZZA - 'La scelta di metterlo invertito era per tentare di avere più palleggio e prediligere anche le giocate di Assan. Dobbiamo avere delle scelte migliori negli ultimi 30 metri e avere la capacità di leggere quando dobbiamo andare veloci e quando bisogna invece spostare il fronte. La squadra mi è piaciuta perchè ha avuto intensità mentale e compattezza. In questo momento manca anche la buona sorte'.SU BANDA - 'Spesso abbiamo una palla frenetica negli ultimi metri e lui che è molto bravo nell'uno contro uno deve migliorare sotto questo punto di vista. E' un ragazzo molto giovane, ci sta dando tantissimo sotto tutti i punti di vista'.