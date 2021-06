Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai canali ufficiali del club, parlando del futuro di alcuni giocatori, come Vlahovic, nel mirino della Juventus: “Vlahovic ha altri due anni di contratto, è innamorato del popolo viola e della città. Vogliamo rinnovarlo, stiamo al lavoro e da parte nostra ce la metteremo tutta per farcela”.



SU MILENKOVIC – “Milenkovic? È un giocatore importante per noi, ha fatto delle ottime partite. Ha un anno di contratto quindi vediamo quale sarà il suo futuro. Speriamo possa rinnovare, ma se arriveranno richieste le prenderemo in considerazione. Il giocatore ha parlato con Gattuso, noi siamo pronti a rinnovarlo, ma se arriva qualcosa che sia di suo gradimento vediamo”.