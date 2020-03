Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è intervenuto al programma Tiki Taka con una video chiamata per parlare dell'assemblea di oggi e sul rinvio della sfida tra Udinese-Fiorentina. Ecco le sue parole: "Io ho chiesto di fare una riunione di Lega non mercoledì, ma lunedì o massimo martedì. Abbiamo ricevuto in sede un mail della Lega con una proposta che loro hanno mandato, ne stavamo discutendo. Su Udinese-Fiorentina dell’8 marzo alle 20:45 per noi è una proposta da vedere, dobbiamo confrontarci, ma direi che non siamo d’accordo. Dobbiamo pensare ai tifosi, siamo contrari nel giocare alla sera".