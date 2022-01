1









L'intervista realizzata dal Tgr Toscana a Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, è stata trasmessa alle ore 14, dopo le anticipazioni diffuse in mattinata. Ne è emerso un quadro abbastanza chiaro: Dusan Vlahovic, né tantomeno i suoi agenti, hanno un dialogo con la proprietà. Il serbo preferisce continuare a parlare sul campo, ma il club è visibilmente deluso dal giocatore, accostato alla Juventus.



ZERO RISPOSTE - Il dialogo, di fatto, non c'è. Barone ha raccontato che “con i suoi agenti c'è zero comunicazione. Ho parlato con lui la settimana scorsa, ma anche in quel caso zero risposte: ora tocca a lui comunicare le sue intenzioni. Abbiamo parlato con lui anche quando c'era il presidente, ma non ci ha mai risposto”.



JUVE - Sull'indiscrezione rilanciata dalla Gazzetta dello Sport, relativa alla proposta della Juventus per strappare il serbo già a gennaio con 35 milioni di euro più il cartellino di Dejan Kulusevski, Barone ha replicato così: “Io non leggo mai la Gazzetta dello Sport. Ho letto su Tuttosport questa notizia, ma a noi non è arrivato niente (dalla Juventus, ndr). Ci sono conversazioni con squadre all’estero, ma si parla in tre (per chiudere una trattativa, ndr)”. RAZZISMO - Infine, la difesa a Rocco Commisso, secondo Barone vittima di razzismo: “L’utilizzo della parola 'macchietta', dei film di Scorsese che ricordano la mafia, che ricordano un’Italia che si vuole dimenticare... sono tutti attacchi razzisti, non è accettabile".