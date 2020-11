Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Le voci su Sarri e Spalletti? Siamo all'inizio del cammino di Cesare e lui deve lavorare senza avere fastidi di nessun genere, non esiste nessun altro tecnico. Chiedo a tutti i tifosi viola di proteggere Prandelli e di essere al suo fianco, noi come società siamo con lui al cento per cento. La verità è che è stato Prandelli a volere la Fiorentina. Nel nostro primo colloquio non ha chiesto tre anni di contratto e non mi ha detto che ci porterà subito in Europa. Abbiamo parlato di calcio, di rapporti, di allegria, di gruppo. Lui crede nella nostra società che premia la meritocrazia e nel valore dell'attuale squadra. Dopo questo confronto insieme a Pradè abbiamo detto ho detto a Rocco che era la persona giusta".