Il dg della Fiorentina parla a Sky Sport dell'Assemblea di Lega al Coni: "La Fiorentina non era parte del consiglio, eravamo qui per incontrare Malagò per parlare di infrastrutture e stadi. Il consiglio è dentro, stanno ancora parlando. La Fiorentina non è stata parte della riunione. La cosa più importante è la salute, il calcio è secondario. Al resto pensa il presidente del consiglio e alla Fiorentina sta bene".