Il ds della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai microfoni di DAZN anche del futuro di Vincenzo Italiano, accostato varie volte alla Juventus.'L'orgoglio è su tutto il lavoro che si fa. Italiano ha un contratto e va rispettato, poi in occasione di determinate partite escono fuori notizie che vogliono destabilizzare l'ambiente. Il nostro futuro è il Viola Park e la valorizzazione del Settore Giovanile. Stadio? Era uno dei tre punti quando siamo arrivati, insieme ad andare in Europa e al centro sportivo. La Fiorentina non metterà del capitale nel Franchi e ci godiamo il Viola Park'.