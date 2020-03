L'ex campione del Mondo Simone Barone parla a Radio Sportiva della gestione di questo delicato momento a causa del coronavirus: "Facciamo i complimenti ai dottori e agli infermieri che stanno salvando vite. Anch'io sono in casa con 2 figli e non è facile, comunque cerchiamo di non uscire per evitare nuovi contagi. Il calcio e lo sport forse non pensava di arrivare a questo punto e si poteva sospendere tutto una settimana prima, ma tutto è andato in parallelo con le scelte dei decreti. Mezza Europa ci ha puntato il dito addosso come se non avessimo saputo gestire la situazione, ma poi anche loro sono arrivati con ritardo alle nostre misure. I calciatori vivono nell'incertezza e nella loro testa in questo momento non pensano allo sport", le parole dell'ex centrocampista che in passato è stato anche allenatore delle giovanili della Juventus.