Le parole di Joea Dazn:- "Una squadra che crea gioco, ha identità precisa, creiamo occasioni abbiamo statistiche alte, poi c'è la tecnica individuale quando arrivi davanti la porta, non abbiamo fatto dei gol ma non siamo preoccupati. Oggi dobbiamo fare una grande partita, per noi non è mai come tutte le altre".- "Ormai non ci pensiamo, è il passato, va avanti e se non è nei titolari noi facciamo la nostra partita e abbiamo bisogno di fare risultato e vincere".- "Qualsiasi attaccante ha bisogno di continuità, fiducia, conoscere il sistema di gioco, ha fatto tutto il ritiro come gli altri ma ci vuole tempo, siamo all'inizio, oggi per Luka sarà importante nel suo percorso per essere quello che abbiamo portato qui per fare la differenza".- "Oggi c'è mancanza di Bonaventura che ha perso il papà, ma la squadra corre tanto, il centrocampo pressa, crea occasioni. Un centrocampo veloce, attento sul pressare e gestire, ci troviamo bene. Abbiamo perso un giocatore come Castrovilli che speriamo rientri a gennaio".