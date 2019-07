Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è tornato a parlare del futuro di Federico Chiesa dal ritiro di Moena, a margine della prima amichevole stagionale contro il Val di Fassa Team. "Mercato? Domani si torna a Milano e stiamo lavorando, speriamo di fare le cose per bene. In tanti stanno lavorando al calciomercato. Chiesa resterà? Io sono un uomo di chiesa... La situazione non cambia. Vi dico una cosa: siamo andati all'ospedale Meyer, è stato un momento molto particolare quando siamo andati con il Sindaco e Rocco. Abbiamo visto un bambino di dodici anni che stava soffrendo e ha avuto una richiesta. Non era quella di uscire dall'ospedale in salute, ma di tenere Chiesa. Rocco manterrà questa promessa. Ci tiene tanto. Siamo qui per costruire una squadra. Chiesa è importante per il nostro progetto made in Florence".