Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, soffermandosi sul rapporto con Federico Chiesa: “Con lui abbiamo un rapporto splendido, posso parlarci in inglese e proprio questa mattina mi sono sentito con Enrico. Qui a Firenze può crescere ancora con calma”



SUL MOMENTO - "Al momento la situazione è sotto controllo all’interno della famiglia viola, per fortuna i tre giocatori che avevano contratto il virus sono completamente negativi. C’erano stati un’altra decina di casi tra fisioterapisti, staff e dirigenza, alcuni anche abbastanza complessi ma ora sono tutti a casa. Abbiamo sanificato il centro sportivo, speriamo che il peggio sia passato". SULLA SERIE A - "Il nostro parere è questo: prima di tutto conta la salute. Se ci sono rischi, non si deve giocare. Per noi sarebbe meglio terminare il campionato, portando a termine i verdetti sul campo, anche per non compromettere la prossima stagione. Se dobbiamo riprendere a giocare, deve essere assolutamente tutto ok. Dobbiamo guardare al calcio a lungo termine".