Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, neo proprietario della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa, nel corso della presentazione di Milan Badelj al ritorno in viola, del futuro di Federico Chiesa, accostato con forza alla Juventus sul mercato. Queste le sue parole: "Sabato sera, dopo la partita, Federico è venuto da me e mi ha detto che aveva segnato e non era fuorigioco. Lui è un nostro giocatore. Giocherà al fianco di Milan. Non c'è più bisogno di parlare di lui". Bianconeri in corsa, ma avvisati.