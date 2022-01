Le parole di Joe Barone a Sky Sport: "Mercato chiuso? No, come tante squadre siamo sempre attenti, abbiamo un’area scouting importante con cui guardiamo tutto. Poi anche io e Pradè siamo attenti non solo ai movimenti in Italia ma anche in Europa. Vediamo fino al termine del mercato quel che può succedere. Vogliamo chiarezza dal giocatore, dal suo gruppo. Ovviamente la Fiorentina ha un futuro, che non è solamente la partita di oggi. Ma anche quello di un gruppo, una tifoseria, una città. E ci dobbiamo concentrare anche su questo".