L'ad della Fiorentina, Joe Barone, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, in cui ha parlato anche del futuro di Amrabat.'Amrabat sta facendo un lavoro particolare ma fino a questo momento non sono arrivate offerte. Siamo molto contenti del rendimento di tutta la squadra e se ci sono dei giocatori che non hanno voglia di rimanere, noi li accontenteremo. Stiamo a vedere il mercato per loro, vedremo se arrivano delle offerte'.