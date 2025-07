Il Barnton omaggia la Juventus con le maglie 2025/2026: 'Siamo la Juve del Cheshire'

L’omaggio nel comunicato ufficiale del club

Curiosa e affascinante storia che arriva dall’Inghilterra, dove ilFC, squadra dilettantistica che milita nella North West Counties Football League, ha scelto di rendere omaggio alla Juventus con le proprie maglie per la stagione 2025/2026. Le nuove divise riprendono lo stile iconico delle strisce bianconere, da sempre simbolo della squadra torinese, con un tocco di orgoglio locale che ha già fatto guadagnare al club inglese il soprannome di "Cheshire Juve".

Un filo che lega Torino a Barnton

Attraverso un comunicato ufficiale, il Barnton ha spiegato il senso profondo di questa scelta, sottolineando come la maglia bianconera rappresenti da oltre un secolo i valori di classe, determinazione e ambizione. Il club inglese ha dichiarato apertamente di voler incarnare lo stesso spirito che ha reso grande la Juventus, mettendo in campo ogni settimana passione, orgoglio e appartenenza.“La Juventus è nata con una maglia rosa, ma dal 1903 ha adottato le strisce bianconere grazie a un collegamento proprio con l’Inghilterra, tramite il Notts County. Da quel momento, quella maglia è diventata un’icona mondiale”, ha ricordato il club nel comunicato.Il Barnton sottolinea come il legame con la Juventus non sia solo estetico, ma anche valoriale: tradizione, voglia di crescere e comunità. “Non indossiamo solo le strisce, le facciamo nostre”, afferma il club, promettendo di onorare ogni partita quella maglia con lo stesso spirito di chi, prima di loro, ha reso immortali quei colori.Un piccolo club di provincia, ma con idee chiarissime: costruire la propria storia nel segno delle strisce bianconere.