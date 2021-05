2









Step dopo step, poi l'ufficializzazione. Di oggi. La FIGC ha pubblicato i dettagli della nuova norma anti spese folli. Nella prossima stagione, tutti i club di Serie A e di Serie B non potranno spendere per il monte ingaggi più della cifra di quest'annata. La pena è il blocco del mercato, a meno che non presentino come garanzia una fideiussione a copertura dell'eccedenza. Il prossimo 31 luglio è fissata la prima scadenza per verificare eventuali violazioni della regola, che vieta il superamento del 100% del budget. Intanto la Gazzetta dello Sport pubblica la classifica delle spese dei club di Serie A per le consulenze agli agenti: in totale 138 milioni di euro nel 2020, 50 milioni in meno rispetto ai 188 milioni del 2019. Sul podio ci sono Juventus, Roma e Milan mentre l'Inter crolla dai 40 milioni del 2019 a 9 milioni. I procuratori più ricchi sono Jonathan Barnett (116,9 milioni di euro), Jorge Mendes (85,4 milioni), Mino Raiola (69,6 milioni), Volker Struth (39,3 milioni) e Federico Pastorello (29,2 milioni) di commissioni. nel 2020.