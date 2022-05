John Barnes, ex attaccante del Liverpool, ha parlato al DailyMirror: “Ronaldo causa mancanza di unità e di armonia. Quando non gli arriva il pallone, sbraccia per aria. Ed è un ottimo esempio, no? L'armonia al Manchester United è un problema e chi lo causa questo problema? Ronaldo. Lui se ne va in giro come a dire 'è colpa degli altri, io il mio lavoro lo sto facendo'. Ma questo non è quello che fa un leader, ma un comportamento di chi pensa solo a se stesso. I tifosi lo amano e quando le cose non vanno come vorrebbe sembra sempre che dica 'non è colpa mia'. E una squadra non funziona così".