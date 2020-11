Il giornalista de La Stampa, Antonio Barillà, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare la vittoria della Juventus contro il Cagliari: "La vittoria non è stata costruita solo sulle giocate di un fuoriclasse come Ronaldo. È arrivata attraverso il gioco di una squadra che ha sempre di più un'identità tattica nel 4-4-2 ibrido di Pirlo e ha dimostrato una determinazione che non si era vista in altre partite. Di fronte, però, c'era un Cagliari un po' troppo friabile: la crescita è evidente ma sarà da valutare meglio con avversari di altro livello".