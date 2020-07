Dalle colonne della Gazzetta dello Sport il direttore del quotidiano Stefano Barigelli si schiera in difesa di Maurizio Sarri: "La Juve ha le mani sul nono scudetto di fila, Sarri sul primo. [...] Eppure la Juve più ricca di questi ultimi nove anni non è stata la più bella, come invece Agnelli pensava. Paratici ha confermato giustamente Sarri, un tecnico capace di correggere progressivamente il proprio copione calcistico fino a snaturarlo, pur di conseguire l'obiettivo salvifico: lo scudetto. [...] Ora il club deve però confermare la scelta, che è tutta un'altra faccenda. Significa confermare la sterzata dello scorso anno, dando a Sarri giocatori più adatti a quell'idea di gioco inseguita, ma rimasta inespressa. [...] Sarri dovrà provare a fare qualcosa, se vorrà andare avanti in Champions. Se non ci riuscirà credo si sia meritato comunque un'altra chanche, per aver dimostrato duttilità e capacità di adattamento, che sono sempre sintomo di intelligenza".