Parlando a Sky Sport di Juventus, e Ferrari, di Agnelli ed Elkann, il direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli ha così parlato del club bianconero: "C'è una cosa in cui la Juve è il club più forte al mondo, anche più bravo del Barcellona, del Real Madrid, del Liverpool... Ha gestito la collisione tra Cristiano Ronaldo e Sarri e altri momenti di crisi come nessun altro club al mondo: è uscito fuori pochissimo, se fosse successo da qualsiasi altra parte sarebbe scoppiato il finimondo, invece la Juventus ha contenuto i danni e silenziato la polemica, e ha persino ricondotto Ronaldo in una logica di club. Quelle sono piccole crisi che possono generare danni enormi in una società. In quella gestione c'è tutta la capacità manageriale della Juve, che poi contribuisce a far vincere uno scudetto".