Barido-Juventus, che entusiasmo in Argentina: 'Brilla e si diverte'

Cosa dicono in Argentina di Barido

Anche se non se ne parla spesso, lapuò vantare la presenza tra le proprie squadre giovanili di, talentuoso argentino di 17 anni strappato la scorsa estate al Boca Juniors. Di recente il centrocampista è stato convocato dall'Albiceleste per il, prestigioso torneo giovanile in programma in Colombia.Il suo nome, quindi, è tornato di attualità in patria, dove il quotidiano Olé ne ha celebrato le straordinarie qualità scrivendo così: "Per peso, eredità e storia, il 10 della Nazionale argentina è sempre guardato in modo diverso. Per noi argentini non è un semplice numero: quello di Messi e Maradona, tra i tanti, ti distingue e ti dà status. È un numero che dà una responsabilità in più a chi lo indossa, rendendolo uno dei punti focali della squadra. Ora, al Campionato sudamericano U-17 in Colombia, Francisco Barido è il privilegiato. Il giovane brilla e si diverte a indossare la maglia numero 10 della sua categoria, con l'obiettivo di guadagnarsi un posto alla Coppa del Mondo in Qatar".

E ancora: "Di fronte all'interesse della Juventus e alla decisione della famiglia di emigrare in Italia, il Boca non aveva margini di manovra e Barido ha firmato con i bianconeri un contratto fino al 2026. Sta giocando nelle giovanili della Vecchia Signora, disputando il Campionato Nazionale Italiano Under 17 da titolare indiscusso. I suoi numeri spiegano la sua convocazione nella nazionale di Placente: in 13 partite della stagione giovanile, ha realizzato sette goal e otto assist, dimostrando il suo impatto sulla squadra".