Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Juve ha concluso il match con un possesso palla alla fine di 58,3 per cento a 41,7 e con il baricentro alto, forse troppo per le abitudini della casa (55,7 metri di media). Per il quotidiano, "il Villarreal soffriva, ma resisteva, e quando aveva il pallone, si esibiva in un palleggio soporifero. Chiaro l’intento di congelare l’incontro, in attesa della ripartenza perfetta o dei supplementari e dei rigori".