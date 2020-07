Il giornalista Paolo Bargigga ha espresso il suo giudizio sull’operato di Sarri, criticando anche la scelta della Juventus nel scegliere il tecnico ex Napoli ed esonerare Allegri: “La mia opinione è che Sarri fin qui ha fallito anche se vincerà lo scudetto e ha sbagliato la Juventus ad ingaggiarlo mollando Allegri che è il vero vincitore in questa vicenda. Sarri poi non ha carattere, stile e fisico del ruolo per allenare un club come i bianconeri”.