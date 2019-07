Non sarà mica che il @sscnapoli ha perso del tempo prezioso nel commentare un mio tweet anziché concentrarsi su Pepe'? Ma come mi dispiacerebbe!

Napoli, nell'affare Pépé decisive le commissioni: De Laurentiis irritato? https://t.co/nbpCA9PJp9 via @cmdotcom — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) July 27, 2019

"Non sarà mica che ilha perso del tempo prezioso nel commentare un mio tweet anziché concentrarsi su Pepé? Ma come mi dispiacerebbe!". Senza nascondere l'ironia, Paolo Bargiggia risponde agli azzurri, rei di aver commentato via profilo Twitter ufficiale un suo pensiero su Carlo Ancelotti: "Più che giocatori, il Napoli dovrebbe prendere un allenatore che non sia a fine carriera come Ancelotti e che ancora allena per dare una mano alla sua lunga fila di collaboratori. Il gesto è encomiabile. Mi sbaglierò, ma ripeto quanto già scritto nella scorsa stagione", aveva scritto il giornalista di Sport Mediaset.