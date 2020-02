Ma la @juventusfc che sta giocando come una provinciale qualunque? Sarri dove sei? Magari nell'intervallo, quando ha finito di masticare e sputare i filtrini della siga si sveglia e li sveglia...@OlimpiqueL @juventusfc — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) February 26, 2020

Brutta sconfitta per la Juventus a Lione nell'ottavo di Champions League: 0-1, decisivo il gol di Tousart e una qualificazione ai quarti di finale che si mette in salita. I bianconeri dovranno ribaltare il risultato nella gara di ritorno, ma intanto sui social già piovono le critiche per la squadra di Sarri. Tra queste c'è quella del giornalista, che dopo il primo tempo ha scritto: "Ma la Juve che sta giocando come una provinciale qualunque? Sarri dove sei? Magari nell'intervallo, quando ha finito di masticare e sputare i filtrini della siga si sveglia e li sveglia...".