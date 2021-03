Attraverso la sua pagina Facebook, Paolo Bargiggia ha paragonato Ronaldo e Ibrahimovic: "Ibra o CR7? Ognuno sceglie l’idolo che gli pare. Ma quanta differenza c’è tra i due Frontman di Milan e Juventus? Ad ascoltare le parole di Zlatan dopo il ko con lo United nella notte di San Siro, tantissima e tutta in favore dello svedese; specie se paragonata alla modalità scelta da Ronaldo nel dopo match con il Porto. Uno, il milanista che ci mette la faccia e addirittura ti parla di scudetto. L’altro, che si inabissa, lascia parlare i compagni e ricompare quattro giorni dopo come un Avatar con un freddo post su Instagram. E’ anche vero che a questo Mondo non siamo tutti uguali e quindi le scelte che facciamo di fronte a certi momenti non sono tutte replicabili. Ma nello sport, specie quelli di squadra, quando tutti ti riconoscono qualità superiori e una certa leadership, ci sarebbero anche dei doveri. Quello di metterci per esempio la faccia nei momenti di difficoltà; Ibra lo ha fatto, Ronaldo no".