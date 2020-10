Paolo, volto Mediaset, attraverso il suo account Twitter ha commentato le ultime uscite del governatore della Campania De Luca (qui le sue parole integrali, rilasciate ieri in diretta Facebook) , in particolare le parole contro il presidente della Juventus Andrea Agnelli. "Questo sceriffo senza stella è ancora in campagna elettorale. Ci tiene così tanto al suo territorio e alla sua gente che vuole chiudere tutto e far morire di fame e di dittatura sanitaria i campani. Tanto il suo stipendio non glielo tocca nessuno".