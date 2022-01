1









Secondo il giornalista Paolo Bargiggia, che lo ha rivelato sul suo sito PaoloBargiggia.it, Aurelio De Laurentiis avrebbe chiamato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, "per chiedergli di sospendere per un mese il campionato".



Speranza però avrebbe replicato "che lui, al massimo interagisce con il presidente della Federcalcio e non con i presidenti di club". Ma cosa c'è alla base della richiesta di De Laurentiis? Per Bargiggia "è fin tropp semplice dare un senso a questo azzardo: con i migliori giocatori lontano da Napoli per la Coppa d’Africa, quale scelta migliore per salvare la pelle alla sua squadra?".