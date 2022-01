A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è Paolo Bargiggia. Calcioinpillole.com ne ha pubblicato un estratto. Il giornalista ha parlato di Milan-Juve e del mercato bianconero: "Davvero una brutta partita. È stato uno spettacolo indegno per una sfida d'alta classifica. Il grande demerito è di Allegri che ha mandato in campo una squadra che non ha mai calciato in porta in 90'. Nonostante le dichiarazioni post partita, è l'allenatore più anti-calcio tra quelli ad alti livelli attualmente, è davvero rimasto al palo".



VLAHOVIC - Sulla trattativa Vlahovic, Bargiggia ha dichiarato: "Il serbo vuole i bianconeri e i bianconeri vogliono il serbo. Dietro i suoi rifiuti all'Arsenal c'era proprio la voglia di andare alla Juventus. La Fiorentina al momento lo sa, le loro dichiarazioni sono di facciata per tutelarsi verso la piazza. La proposta di Kulusevski più 35 milioni di euro non è stata una proposta reale, erano solo chiacchiere tra agenti".