L'ex difensore del Milan Franco Baresi ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Gaetano Scirea di cui oggi si ricorda il trentesimo anniversario della morte: ​"Per me è stato sempre un esempio - le parole dell'ex difensore rossonero -. Mi sono reso conto della sua classe per la prima volta nel 1979, durante uno Juve-Milan. Per me è sempre stato un esempio, mi spiace che i giovani di oggi non lo possano ammirare in campo e fuori. Faceva tutto con naturalezza, eleganza ed efficacia. Trasmetteva sicurezza a me e a tutti".