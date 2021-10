Franco Baresi, al Salone del Libro di Torino, ha parlato anche del suo ex allenatore al Milan Arrigo Sacchi: "Dice sempre che i secondi spariscono? Quella Nazionale non ha avuto grandi soddisfazioni sul piano della considerazione. La squadra invece dimostrò di avere attributi, qualità tecniche e umane. Un gruppo molto solido. Facemmo il Mondiale in un clima difficile. Due o tre partite, quarti e ottavi e abbiamo rischiato di tornare a casa. Lì ha vinto il carattere, il gruppo. Si meritava qualche elogio in più.La sua priorità era l'allenamento: da lì passano certe prestazioni. Voleva che andassimo a mille all'ora e non eravamo abituati. Mai con quell'intensità, attenzione. Potevamo fare qualcosa di importante così, poi la storia l'ha dimostrato. I lanci? Mandavo in gol qualcuno, eh. Anche se lui non voleva. Diceva: lanciando, allungo la squadra. Ma ogni tanto bisogna anche andare in porta. Comunque la squadra era sempre corta, compatta. Poi ci siamo capiti. La resistenza ai cambiamenti? Siamo sempre stati in sintonia. Ripeto: ha portato tante cose eccezionali. Ci siamo portati tutto dietro e ci ha allungato la carriera.