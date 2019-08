Giuseppe Baresi, ex Inter, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare del momento nerazzurro e della sfida alla Juve: "L'Inter è cresciuta, l'ambiente è carico e sicuramente farà meglio dell'anno scorso. La Juventus è la favorita, ma ha cambiato allenatore, gioco e mentalità e può perdere per strada qualche punto. Potrebbe accorciarsi la distanza tra le due squadre. Senza dimenticarsi del Napoli: sarà una bella lotta a tre. Va fatto un plauso all'atteggiamento della squadra e a come ha approcciato alla partita e al campionato. Conte merita i complimenti per aver rigenerato Candreva e Ranocchia, così come Sensi, che inizialmente non avrei pensato fosse così pronto. Erano tanti anni che non si vedevano così tanti italiani. Potrebbe essere un aiuto in più per l'adattamento al campionato italiano".