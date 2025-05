Barella protesta contro Chiffi dopo il rigore di Inter-Lazio: 'Ci stiamo giocando la vita'. La risposta dell'arbitro

AFP via Getty Images

L'Inter ha contestato in maniera molto decisa l'assegnazione del calcio di rigore, concesso per tocco di braccio in area di Bisseck, che ha consentito alla Lazio di strappare il 2-2 a San Siro e, di conseguenza, impedire all'Inter di sorpassare il Napoli in vetta alla classifica, con la squadra di Antonio Conte che rimane padrona del suo destino.Un episodio fortemente contestato dai nerazzurri che si sono visti rimontare in ben due occasioni dalla formazione biancoceleste, buttando al vento un'occasione: i campioni d'Italia in carica, infatti, non sono riusciti ad approfittare del mezzo passo falso del Napoli a Parma per rimettersi davanti a tutti a novanta minuti dalla fine del campionato.

Il dialogo tra Barella e l'arbitro Chiffi

Le telecamere di DAZN hanno mostrato la frase di Barella a Chiffi appena dopo il calcio di rigore assegnato alla Lazio, con il centrocampista nerazzurro finito su tutte le furie dopo la decisione arbitrale che, di fatto, è costata tre punti che sembravano ormai certi per la squadra di Simone Inzaghi."Noi ci stiamo giocando la vita, voi no". Uscita alla quale Chiffi ha replicato: "Anche noi". Il designatore Gianluca Rocchi ha spiegato così a Open VAR: "Risposta corretta. Nonostante sia una protesta forte, è comunque educata. Chiffi ha fatto una buona gara in un contesto complesso. Partita difficile e sempre in bilico, ha scelto la strada giusta e corretta. Prestazione positiva in un contesto difficile".