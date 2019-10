Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha parlato anche di Antonio Conte e Maurizio Sarri, che domani si affrontano nel derby d'Italia tra nerazzurri e bianconeri a San Siro, a La Gazzetta dello Sport:



CONTE - "Quante telefonate mi ha fatto? Guardi, il mister sa essere convincente subito: non più di una... Ha un’attitudine diversa, un modo di parlarti che ti trasmette qualcosa di nuovo. Per lui mi farei ammazzare, vale per tutti i suoi calciatori. E questo fa la differenza. Ha visto come corrono le squadre di Conte? Eh, non è solo perché sono preparate bene. È frutto di quel che ti mette in testa lui".



SARRI - "Se poteva essere il mio allenatore? Sì, il Chelsea mi aveva cercato a gennaio, la trattativa era concreta. Al Cagliari dissi: non è un momento facile per la squadra, resto fino a fine stagione. Poi prenderò una decisione".