Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dei nerazzurri per 1-0 sul campo del Bologna.ha elogiato il, riconoscendo la loro forza e meritando il posizionamento in classifica. Tuttavia, ha anche sottolineato il merito della propria squadra, evidenziando l'impegno e la determinazione dimostrati nel soffrire contro un avversario difficile.Barella ha ribadito che non sempre si può giocare bene, ma l'importante è dare tutto sul campo. Ha espresso la felicità per il percorso incredibile che l'Inter sta compiendo e ha lodato lo spirito di squadra, definendolo fantastico, con un clima di competizione sana e privo di invidie. Ha concluso sottolineando l'importanza di questa atmosfera positiva per raggiungere gli obiettivi prefissati.Sull'episodio del rigore tanto discusso contro il Genoa nella scorsa giornata di campionato: "Nella partita col Genoa tutti mi hanno additato come simulatore per il rigore: ho sbagliato nella reazione e chiedo scusa per quel momento: a volte in campo hai voglia di vincere e fai ciò che non bisogna fare. Tutto qui, chiedo scusa".