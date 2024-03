Nicolòha compiuto un gesto di grande signorilità ieri sera al termine della partita Bologna-Inter. Tuttosport, nella sua edizione odierna, ha riportato il gesto, spiegando come il giocatore abbia voluto condividerlo non solo con il club, ma con tutti i presenti. Dopo un'intervista con Dazn subito dopo la vittoria per 1-0 dell'Inter sul Bologna, Barella ha preso la parola volontariamente per spiegare il suo punto di vista sul rigore fischiato a suo favore per un intervento di Frendrup durante la partita contro il Genoa di lunedì scorso. Ha anche chiarito tutti gli eventi successivi legati a quella decisione.Barella, scelto per parlare davanti ai microfoni dopo la partita di ieri, ha dimostrato di non tirarsi indietro di fronte alle proprie responsabilità nel post-partita, agendo da vero capitano per una sera per i nerazzurri, dato che Lautaro Martinez non ha giocato neanche un minuto al Dall’Ara. Il suo comportamento non banale e non scontato, da potenziale campione d'Italia e d'Europa (obiettivo già raggiunto con la nazionale italiana), ha sicuramente orgogliato il club di Viale della Liberazione nel giorno del suo 116º compleanno, e avrà sicuramente fatto piacere anche al CT della nazionale,. Questo gesto di Barella, naturalmente, sarà stato apprezzato anche da Inzaghi.