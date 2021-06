Il commento di Barella nel post Italia-Svizzera alla Rai: "Non ci sono segreti. In campo si vede che il gruppo è compatto, c'è entusiasmo e voglia di vincere. Non è detto che debba uscire Locatelli se torna Verratti, posso uscire anche io. Chiunque qui si mette a servizio e non c'è gelosia. Con il Galles giocheremo per vincere perché questa è la nostra mentalità e vogliamo passare il girone con sole vittorie. Le valutazioni le lascio a voi, io cerco di aiutare la squadra, non ho bisogno del gol per essere felice"