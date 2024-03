Durante la trasmissione Open Var su Dazn, è stato fatto ascoltare il dialogo tra l'arbitro Ayroldi e il Var durante l'episodio tanto discusso di Inter-Genoa, con il rigore assegnato a Nicolò Barella: "Prende il pallone ma lo travolge, non può intervenire così. Per me è rigore, non può entrare così. Calcia ma non può entrare così", la frase pronunciata dal direttore di gara. "Per noi non è punibile. Ti consiglio l’On Field Review, ti mando la Goal Line", il richiamo della sala Var. Alla fine però Ayroldi conferma il calcio di rigore: "Per me è rigore anche se prende il pallone. Non può entrare così". Proprio nei giorni scorsi Barella si è scusato per aver esagerato nella reazione dopo il contatto "subito".