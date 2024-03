Le parole di Zangrillo a Radio Due: "Noi abbiamo un allenatore che non sgambetta come un tarantolato e non importuna il quarto uomo, anche perché se alza un dito viene ammonito o espulso. I calciatori del Genoa seguono un codice deontologico e se simulano o si piroettano come tarantolati, vengono puniti. Questo, però, non accade nelle squadre di grande blasone: ieri è capitato ed era sotto gli occhi di tutti. Barella è un calciatore della Nazionale, ma se fa sette piroette perché Frendrup, educato e tranquillo, lo tocca dopo aver toccato la palla è chiaro che trae in inganno l'arbitro".