Barella: 'Ci siamo fatti il c**o'

L’Inter vuole archiviare in fretta la delusione per la sconfitta subita all’ultimo minuto contro il Bologna in campionato. L’occasione per voltare pagina arriva subito: mercoledì 23 aprile, alle ore 21:00, è in programma il derby di ritorno contro il Milan, valido per le semifinali di Coppa Italia.Alla vigilia della sfida, Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, trasmettendo tutta la voglia di riscatto del gruppo nerazzurro. Il centrocampista è tornato sul gol decisivo di Orsolini: “Ci dispiace, dovevamo e potevamo fare meglio. Abbiamo lavorato tanto, ci siamo fatti il c**o per giocarci tutto questo. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, tirando fuori anche quello che non abbiamo”.

Il match si preannuncia infuocato: all’andata è finita 1-1, con reti di Leao per il Milan e Calhanoglu per l’Inter. In palio, un posto nella finale del 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, dove ad attendere ci sarà una tra Bologna ed Empoli. Con i rossoblù forti del netto 0-3 dell’andata, il verdetto sembra quasi scritto.