Nicolò Barella si racconta in una lunga intervista a Dazn. Un passaggio anche per un compagno di Nazionale, il capitano della Juve Giorgio Chiellini: “C’è un clima bellissimo nel gruppo della Nazionale: Mancio ha lasciato massima tranquillità a tutti, siamo liberi di esprimerci, non ci sono grandi e piccoli, anzi i grandi aiutano i giovani. Chiello è la mamma di tutti noi! Chiellini è più protettivo di un papà: è davvero protettivo come una mamma, ha sempre fatto sentire importanti anche a noi giovani, ci ha trasmesso fiducia".