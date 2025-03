Barella carica l'Inter: 'Andiamo a vincere il Mondiale per Club!'

Getty Images

Le parole di Barella verso il Mondiale per Club

, che con l'è ancora in lotta su tutti i fronti, è già pronto per il: "Andiamo negli Stati Uniti per vincerlo".Così il centrocampista azzurro ha suonato la carica in vista della competizione, che vedrà coinvolta anche la Juventus , parlando ai microfoni della FIFA: "Sicuramente sarà una bellissima esperienza, una cosa nuova perché io non ho mai giocato uno, soprattutto questo è il primo con il nuovo format, quindi sicuramente sarà molto bello. Sarà anche una delle prime volte che vedo l’America perché sono stato solo in ritiro per pochi giorni. Quindi sarà una bellissima esperienza, le cose nuove sono sempre belle. Riusciremo a vedere le varie culture, magari attraverso qualche video di uno stadio. Quindi sarà bello viverlo e vedere l’emozione che si prova a tifare squadre di altri continenti. Io non ho mai giocato un Mondiale (per Nazionali, ndr), parto con il Mondiale per Club. Quindi sicuramente per me è una grandissima emozione e me la godrò al massimo".

Barella ha poi parlato degli obiettivi dell'Inter: "Come ha detto il mister (Inzaghi, ndr) e come diciamo sempre noi giocatori, l’Inter ha nel suo DNA la voglia di vincere e alzare i trofei. Ci sono stagioni in cui va bene e stagioni in cui le cose vanno meno bene. Sicuramente in tutte le competizioni in cui partecipiamo il nostro obiettivo è vincere, cercare di alzare il trofeo per noi, per i nostri tifosi, per tutta l’Inter. Quindi andremo là con la voglia di fare bene, sapendo che è una competizione difficilissima al termine di una stagione lunga. Quindi, magari, ci saranno tanti fattori da valutare, però il nostro obiettivo è andare là per alzare quel trofeo".